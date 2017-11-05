На сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр

2017-11-05 15:59 | www.oxu.az | 3
Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде, женщина отправлена в больницу.
Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
«Мы подтверждаем информацию. Нападение произошло на кипера отдела хищные и ластоногие животные. Кипер находится в больнице, она сейчас в шоковом состоянии», - сказал представитель пресс-службы.
Пока точные причины происшедшего не называются.
Вместе с пострадавшей женщиной в больнице находится директор учреждения.
A.M.