На сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр

2017-11-05 15:59 | www.oxu.az | 3

Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде, женщина отправлена в больницу.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы подтверждаем информацию. Нападение произошло на кипера отдела хищные и ластоногие животные. Кипер находится в больнице, она сейчас в шоковом состоянии», - сказал представитель пресс-службы.

Пока точные причины происшедшего не называются.

Вместе с пострадавшей женщиной в больнице находится директор учреждения.

A.M.