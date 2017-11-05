Голкипер «Майнца» повеселил зрителей – ВИДЕО

2017-11-05 16:14 | www.oxu.az | 4

Вратарь немецкого «Майнца» Робин Центнер стал участником курьезного эпизода в матче 11-го тура Бундеслиги с «Боруссией».

Как передает Oxu.Az, Центнер получил мяч перед своими воротами и собирался отдать передачу партнеру, но не заметил, как мяч прокатился мимо. В итоге вратарь махнул ногой по воздуху и только тогда обнаружил, что мяч находится уже в нескольких метрах позади.

Центнеру удалось спасти ситуацию и не дать игроку «Боруссии» забить. Курьезный эпизод произошел в первом тайме. Встреча прошла в субботу, 4 ноября, и завершилась со счетом 1:1.

A.M.