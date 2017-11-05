СМИ опубликовали список задержанных за коррупцию саудовских чиновников

2017-11-05 13:17 | www.trend.az | 4

Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей, сообщила в воскресенье саудовская газета "Аль-Иктисадия", передает РИА Новости.

Газета опубликовала список задержанных, в числе которых оказался известный саудовский мультимиллионер член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру.

Кроме того, власти задержали экс-председателя инвестиционного управления, бывшего министра финансов и главу совета директоров группы компаний семьи бен Ладена Бакра бен Ладена. Арестован известный телемагнат, глава группы спутниковых телеканалов MBC аль-Валид аль-Ибрагим, а также отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адиль Факих.

По информации издания, им предъявляются обвинения в коррупции, отмывании денег, заключении несуществующих сделок, получении взяток за заключение контрактов, подписании незаконных контрактов.

В субботу король Саудовской Аравии подписал указ о создании антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, в которые также вошел генпрокурор королевства.