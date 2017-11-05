В центре Москвы задержали сотни вооруженных людей – FOTO

2017-11-05 16:21 | www.oxu.az | 6

Более 250 человек задержаны сотрудниками столичного ГУ МВД за участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

«За нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что среди задержанных большинство сторонников националистических организаций. У них при досмотре обнаружили оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. Как отметил собеседник агентства, «это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка».

Кроме того, источник сообщил, что среди задержанных - журналист «Эха Москвы». При задержании молодой человек не представился сотрудникам полиции, не сообщил, что он журналист радиостанции, а в момент доставления в полицейский автобус для личного досмотра и проверки документов, оказал сопротивление сотрудникам органов правопорядка, добавил собеседник.

Периметр Манежной площади полностью был перекрыт полицейскими, частично ограничили вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции»; была закрыта для входа Красная площадь (в связи с репетицией торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года), вход возможен только по пригласительным билетам.

Ранее лидер экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. 26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским.

A.M.