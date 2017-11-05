Трамп и премьер Японии Абэ сыграли в гольф – ВИДЕО

2017-11-05 17:00 | www.oxu.az | 5

Лидер США Дональд Трамп, находящийся сейчас в Японии, сыграл в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ в клубе «Касумигасэки» префектуры Сайтама.

Как передает Oxu.Az, видеозапись игры американский президент опубликовал в воскресенье в своём «твиттере».

— Играю в гольф с удивительными людьми — премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой (японский гольфист. — Прим. ред.), — написал он. Перед игрой Трамп и Абэ расписались на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс ещё более великим».

Как рассказал Синдзо Абэ телеканалу NHK, погода была очень хорошей. Также он поблагодарил клуб за тёплый приём. По его словам, им с Трампом на поле удалось «расслабиться и поговорить об истинных намерениях».

После игры американский лидер на вертолёте вернулся в Токио, где остановился в отеле недалеко от дворца императора. Вечером он с супругой поужинает в компании Абэ и его жены Акиэ.

Визит продлится до 7 ноября, после чего Трамп продолжит своё турне по странам Азии, отправившись в Республику Корея. Основные мероприятия в рамках визита состоятся в понедельник. На этот день у Трампа запланированы переговоры с Абэ, приём у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с Ассоциацией семей японцев, похищенных северокорейскими агентами.

A.M.