На юге Йемена произошли два теракта, есть погибшие

2017-11-05 14:03 | www.trend.az | 5

Два теракта произошли в воскресенье в городе Адене на юге Йемена, сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, один из смертников сумел проникнуть в административный офис уголовного розыска в Адене и там взорвал себя, после чего в здании случился сильный пожар. Его охрана открыла огонь по нападавшим.

До этого похожий теракт с участием смертника произошел в управлении по безопасности Адена, погибли пять йеменских военнослужащих и несколько человек получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.

Город Аден в 2015 году был освобожден от власти мятежников и стал временной столицей Йемена, где заседает правительство Хади.