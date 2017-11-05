Глава представительства: АБР продолжит сотрудничать с Азербайджаном в секторе энергетики

2017-11-05 14:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) не исключает возможности выделения еще одного транша в размере 250 миллионов долларов в следующем году на проект по реконструкции и модернизации энергосистемы Азербайджана.

Об этом Trend сказал директор постоянного представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Соглашение по проекту реконструкции и модернизации энергосистемы страны стоимостью один миллиард долларов (750 миллионов долларов предоставит АБР, 250 миллионов долларов – правительство) было подписано в 2015 году.

По словам Маннапбекова, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года подписаны контракты почти на всю сумму первого транша в размере 250 миллионов долларов и осуществлены выплаты на сумму свыше 108 миллионов долларов по 32 субпроектам.

Всего в регионе банк реализует около 25 проектов в сфере энергетики. Маннапбеков отметил, что это наиболее успешный проект АБР с точки зрения реализации.

Отметим, что согласно бизнес-плану банка по Азербайджану на 2018-2020 годы, второй транш кредита в размере 250 миллионов долларов был перенесен на 2020 год, а третий транш – на период после 2020 года.

Выделенные средств в рамках проекта планируется направить на обновление электрораспределительной сети, подстанций, совершенствование услуг, оказываемых клиентам, замену существующих счётчиков цифровыми, усиление кадрового потенциала ОАО "Азеришиг".

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)