В Батуми дельтаплан с туристами из Азербайджана и Украины упал в море

2017-11-05 17:58 | www.oxu.az | 3
Дельтаплан, на котором находились два туриста из Азербайджана и Украины, упал в воскресенье в Черное море в городе Батуми.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Ipress со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
В результате инцидента никто не пострадал.
«Летальный аппарат упал в море сразу после попытки взлететь. Спасатели сумели достать аппарат и находящихся в нем двоих туристов при помощи буксирного устройства», - приводит агентство сообщение ведомства.
По данным агентства, аппарат упал с высоты 15 метров около батумского яхт-клуба.
A.M.