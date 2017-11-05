В Батуми дельтаплан с туристами из Азербайджана и Украины упал в море

2017-11-05 17:58 | www.oxu.az | 3

Дельтаплан, на котором находились два туриста из Азербайджана и Украины, упал в воскресенье в Черное море в городе Батуми.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Ipress со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Летальный аппарат упал в море сразу после попытки взлететь. Спасатели сумели достать аппарат и находящихся в нем двоих туристов при помощи буксирного устройства», - приводит агентство сообщение ведомства.

По данным агентства, аппарат упал с высоты 15 метров около батумского яхт-клуба.

A.M.