Россия решила перенести конгресс национального диалога Сирии

2017-11-05 15:33 | www.trend.az | 3

Россия решила перенести конгресс национального диалога Сирии, который был запланирован в Сочи 18 ноября, пишут турецкие СМИ.

"Они (Россия) сказали, что планируют провести конгресс народов Сирии. Мы попросили предоставить нам больше информации об этом. Они согласились. А потом до нас дошли некие заявления, против которых мы выступили. И тогда Кремль с нами связался и заявил, что конгресс будет перенесен, а PYD не будет в нем участвовать", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын добавил, что Анкара продолжает консультации с Москвой по поводу проведения этого конгресса на уровне президентов.

Ранее Турция выступила против участия в этом конгрессе сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).