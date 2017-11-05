На севере Индии пятнадцать человек пострадали при взрыве на заводе

2017-11-05 15:55 | www.trend.az | 5

Взрыв произошел в воскресенье на маслобойном заводе в индийском штате Харьяна на севере страны, 15 работников получили ранения в результате возникшего после взрыва пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на заводе недалеко от города Хисара. По данным полиции, все пострадавшие направлены в местные больницы, состояние семи из них оценивается как критическое. Полиция утверждает, что причиной взрыва была утечка в бойлере.

Это второй подобный инцидент на промышленном объекте в Индии за неделю. В среду взрыв произошел на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш, в результате происшествия погибли 32 человека.