Donald Tramp Yaponiyanın baş naziri ilə qolf oynadı (VİDEO)

2017-11-05 16:46 | www.trend.az | 3

Bakı. Trend:

Yaponiyada səfərdə olan ABŞ prezdenti Donald Tramp ölkənin baş naziri Sindzo Abe ilə qolf oynayıb.

ABŞ prezidenti "Tvitter" sosial şəbəkəsində yazıb: "İki gözəl insan - baş nazir Abe və Xideki Matsuma ilə (yapon qolfçu) qolf oynayıram".

Abe həmçinin qeyd edib ki, tərəflər uğurlu dialoq keçirə biliblər.