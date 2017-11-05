ИГ взяло на себя ответственность за нападение на отделение полиции в Йемене - СМИ

2017-11-05 16:23 | www.trend.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на отделение МВД в пригороде города Аден на юге Йемена. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera, передает РИА Новости.

По информации телеканала, группа боевиков совершила скоординированную атаку на управление уголовного розыска МВД Йемена в городке Хормаксар. Смертник подорвал заминированный автомобиль у главных ворот на въезде в комплекс, после чего террористы, закрепившиеся на крышах соседних домов, открыли шквальный огонь по силовикам. В результате вылазки погибли по меньшей мере пять военнослужащих, отделение полиции полностью уничтожено.

По одной из версий, целью нападения был кортеж главы аппарата безопасности Адена, генерала Шаляля Шаии. Высокопоставленный военный не пострадал.

Официальной реакции йеменского правительства пока не поступало.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство", которые нередко предпринимают вылазки.