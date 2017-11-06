Центр перевода и посольство Аргентины в Азербайджане реализовали очередной совместный проект

2017-11-06 00:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центр перевода при Кабинете Министров Азербайджана и посольство Аргентины осуществили очередной совместный проект – на азербайджанском языке издана книга известной аргентинской детской писательницы Марии Елены Уолш «Дайлан Кифки», сообщает в воскресенье Центр перевода.

Книга издана в оригинальном дизайне и предусмотрена для школьного чтения. В ней рассказывается о приключениях брошенного на произвол судьбы слона.

Перевод с испанского на азербайджанский выполнен Эмином Алескеровым, редактор – Ильгар Альфи.