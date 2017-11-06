Не менее 20 человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе - ОБНОВЛЕНО

2017-11-06 00:11 | www.apa.az | 4
По меньшей мере 20 человек погибли, 30 получили ранения, в результате стрельбы в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас.
Как передает АПА, об этом сообщает ABC со ссылкой на источники в полиции.
Кроме того, отмечается, что в результате инцидента 30 человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви недалеко от города Сан-Антонио.
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23:41
В американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви недалеко от города Сан-Антонио.
Как передает АПА со ссылкой на «РТ», в результате инцидента несколько человек погибли.
По данным полиции, открывший стрельбу был ликвидирован.