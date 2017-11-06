ВВС аравийской коалиции нанесли удары по столице Йемена

2017-11-06 01:02 | www.apa.az | 3

ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по позициям мятежников-хуситов в столице Йемена в ответ на запуск баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, авиация нанесла удары, в частности, по зданию министерства обороны правительства мятежников, расположенному в Сане. О возможных пострадавших или погибших не сообщается, масштабы разрушения также неизвестны.

Ранее в субботу саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету Burkan-2, выпущенную хуситами по направлению международного аэропорта в 35 км к северу от Эр- Рияда. Снаряд удалось перехватить, осколки сбитой ракеты упали в незаселенной местности. региональной безопасности.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За этот же период ранения получили свыше 18,5 тыс. йеменцев.