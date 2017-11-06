Шокирующие аресты в Саудовской Аравии могут привести к волатильности цен на нефть

2017-11-06 01:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нефтяные трейдеры столкнулись с новым фактором риска на фоне событий в Саудовской Аравии, втором по величине в мире производителе сырой нефти и крупнейшем экспортере нефти.

По мнению экспертов, нефтяной рынок, ради баланса которого Саудовская Аравия прилагает огромные усилия, вероятнее всего, пострадает от ареста десятков бывших государственных чиновников и не менее одиннадцати Саудовских принцев по делу о борьбе с коррупцией.

В воскресенье одиннадцать Саудовских принцев, четыре действующих министра и десятки бывших министров были арестованы в рамках антикоррупционной операции.

Аресты начались после того, как правитель Саудовской Аравии Король Салман постановил создать новый комитет по борьбе с коррупцией во главе с его сыном и наследником принцем Мохаммедом бин Салманом.

Пока неожиданные разгоны сеют панику внутри Саудовского истеблишмента, но "игра престолов" будет жестокой, считает содиректор американского Института анализа глобальной безопасности (IAGS) Гал Люфт.

"Это пока первые изменения в руководстве Королевства, и последствия для нефтяного рынка в скором времени будут ощущаться", - сказал Луфт Trend в воскресенье.

Люфт считает, что трейдеры будут ошеломлены новой неопределенностью, поскольку это доказывает, что ни один бизнесмен в Королевстве не неприкосновенен.

"Это может повлиять на инвестиционные решения и приведет к длительной нестабильности цен на нефть", - отметил он.

В конце октября цена на нефть марки Brent впервые за последние два года превысила 60 долларов за баррель.

Третьего ноября цена увеличилась до 62,07 доллара (рост за неделю на 2,7 процента), компенсировав убытки предыдущей недели. В субботу Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Казахстан выразили готовность поработать над сокращением мировых запасов нефти после трехлетнего рыночного спада.

Министр нефти Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил в субботу, что для сокращения мировых запасов нефти требуется больше работы.

ОПЕК, Россия и другие производители нефти должны встретиться в конце ноября в Вене, чтобы решить, следует ли продлевать действующее соглашение о поставках.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)