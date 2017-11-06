В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку

2017-11-06 02:42 | www.trend.az | 4

Вечером футбольные болельщики устроили массовую драку в Голосеевском районе Киева, полицейские задержали около 30 фанатов, передает Интерфакс со ссылкой на фейсбук городской полиции.

"В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку. По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 20:00 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы происходит массовая драка. На вызов были отправлены патрульные наряды сотрудников спецподразделения и управления полиции.

"Участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек для дачи объяснений", - подчеркнули в полиции.