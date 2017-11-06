Полиция назвала имя устроившего стрельбу в церкви в Техасе

2017-11-06 04:10 | www.apa.az | 5

Установлена личность стрелка, устроившего стрельбу в церкви в Техасе.

Как передает АПА, об этом сообщает CBS со ссылкой на источник.

Подозреваемого в преступлении, по данным телеканала, зовут Дэвин Патрик Келли.

Также уточняется, что ранее он был уволен из ВВС США, где служил в период с 2010 по 2014 годы.

Правоохранители в настоящий момент устанавливают картину произошедшего. Отмечается, что инцидент не рассматривается как теракт. По последним данным, жертвами происшествия стали 26 человек.