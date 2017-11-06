İstanbul'da restoranda yangın

2017-11-06 05:50 | www.trend.az | 0

Beykoz Poyrazköy'de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Ağaçlara da sirayet eden yangın, için birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi üzerinde bulunan tek katlı balık restoranda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın diğer bölümlere yayıldı. Alevlerin binayı sardığı yangın, etraftaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de gelerek olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Can kaybının olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Milliyet