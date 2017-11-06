Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, около 20-ти ранены - ОБНОВЛЕНО-2

2017-11-06 06:12 | www.apa.az | 5

Жертвами стрельбы в церкви в американском штате Техас стали 26 человек, около 20 человек были госпитализированы.

Как передает АПА, 26-летний Девин Келлии вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс и открыл огонь из автоматической винтовки. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.

Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился. В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

Власти пока не установили мотивы преступления.

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01:42

Жертвами стрельбы в церкви в американском штате Техас стали 27 человек, ранены более 24.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ABC News.

Около 11.30 утра по местному времени неизвестный открыл стрельбу в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс в 40 километрах от Сан-Антонио на юге штата. Мужчина был застрелен полицией.

Представители отделения ФБР в Сан-Антонио заявили, что пока что ничего не известно о мотивах стрелявшего

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00:11

По меньшей мере 20 человек погибли, 30 получили ранения, в результате стрельбы в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас.

Как передает АПА, об этом сообщает ABC со ссылкой на источники в полиции.

Кроме того, отмечается, что в результате инцидента 30 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви недалеко от города Сан-Антонио.

CNN отмечает, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и ФБР. По сведениям местных телеканалов, раненых доставляют в больницы на вертолетах.

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23:41

В американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви недалеко от города Сан-Антонио.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», в результате инцидента несколько человек погибли.

По данным полиции, открывший стрельбу был ликвидирован.