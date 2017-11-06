О фактах нарушения прав мигрантов из Узбекистана будет сообщаться официально

2017-11-06 06:14 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Миграционные ведомства Узбекистана и России будут обмениваться информацией.

Между Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации (РОСТРУД) и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан подписано Соглашение об обмене информацией.

Как сообщили в минтруда Узбекистана, подписание состоялось 2 ноября в Ташкенте в присутствии премьер-министров Узбекистана и России.

Документ направлен на эффективную реализацию Соглашения между правительствами Узбекистана и Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.

В соответствии с Соглашением, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана получает ряд прав и полномочий.

Так, Агентству предоставляется личный кабинет на Информационном портале Роструда «Работа в России», где оно может размещать информацию о гражданах Узбекистана, желающих осуществлять временную трудовую миграцию на территории России, а также иметь доступ к информации о вакансиях, имеющихся у российских работодателей.

Также Агентство может предоставлять в Роструд информацию о фактах нарушения на территории России трудовых прав трудящихся-мигрантов из Узбекистана, в том числе невыплаты заработной платы и несчастных случаев на производстве, включая несчастные случаи на производстве со смертельным исходом; направлять в Роструд запросы о предоставлении информации по вопросам наличия (отсутствия) в отношении российских работодателей фактов нарушения трудового законодательства Российской Федерации.

(Автор: Диана Алиева)