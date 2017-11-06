Мировой опыт аудита представлен при поддержке Всемирного банка в Ташкенте

2017-11-06 06:16 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - 27 приоритетных проектов вошли в совместную программу до 2020 года сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.

Это проекты общей стоимостью $4 млрд и суммой кредитов Всемирного банка на $3 млрд.

Об этом были проинформированы участники состоявшегося в Ташкенте в конце октября трехдневного Пленарного заседания Сообщества внутреннего аудита Сообщества по взаимному изучению и обмену опытом в управлении государственными финансами (СВА).

Организаторами международного мероприятия выступили Всемирный банк и министерство финансов Узбекистана.

По данным минфина, в заседании приняли участие более 60 официальных лиц финансовых органов из Узбекистана, Великобритании, Франции, Нидерландов, ЮАР, Румынии, Бразилии, России, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Сербии, Македонии, Украины, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Хорватии, Черногории и Чехии.

Сообщество внутреннего аудита объединяет специалистов Всемирного банка, министерств финансов и казначейских органов более 23 стран мира, работающих в сфере управления государственными финансами.

Целью проведения заседания стал обмен опытом, выработка совместных планов и рекомендаций по совершенствованию механизмов, организации и проведения внутреннего аудита и финансового контроля в государственном секторе.

Доклады и полученные материалы от зарубежных экспертов, по мнению минфина Узбекистана, стали для финансовых работников страны ценной информацией в преддверии разработки закона «О Государственном финансовом контроле».

(Автор: Диана Алиева)