К узбекскому инвестиционному законодательству могут привлечь немецкий опыт

2017-11-06 06:19 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Немецкие эксперты могут быть привлечены в Узбекистан для усовершенствования национального законодательства в сфере инвестиций, которое бы отвечало требованиям инвесторов Германии.

Такое предложение озвучил в ходе встречи в Ташкенте с послом Федеративной Республики Германия в Узбекистане Гюнтером Оверфельдом министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

Также предложено участие представителей немецких юридических компаний, оказывающих консалтинговые услуги иностранным инвесторам, в улучшении деловых отношений и создания благоприятных условий для немецких инвесторов.

Речь шла и об установлении сотрудничества с немецкими юридическими компаниями по переподготовке и повышению квалификации национальных юридических кадров в сфере инвестиционного и арбитражного права в ведущих немецких юридических компаниях.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества Узбекистана и ФРГ в правовой сфере, роли министерства юстиции Узбекистана в сфере регистрации негосударственных некоммерческих организаций, деятельность представительств немецких международных организаций как IRZ, GIZ, Фонд им.Ф.Эберта.

(Автор: Диана Алиева)