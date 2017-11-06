Синдзо Абэ: Япония и впредь намерена тесно сотрудничать с Узбекистаном

2017-11-06 07:48 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Япония намерена тесно сотрудничать с Узбекистаном для совместного решения вопросов международного и регионального характера, включая урегулирование северокорейской проблемы.

Об этом говорится в послании премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направленного президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в ответ на его поздравление в связи с победой на всеобщих парламентских выборах в Японии.

Об этом накануне сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Позвольте от всего сердца выразить Вам свою благодарность за незамедлительное направление искреннего поздравительного послания в связи с победой на всеобщих парламентских выборах в Японии», - говорится в послании Синдзо Абэ президенту Узбекистана.

«Несмотря на то, что выборы прошли в трудной атмосфере, Либерально—демократическая партия смогла одержать победу и мне доставляет большое удовольствие продолжить сотрудничество с Вашим Превосходительством.

Я намерен и впредь тесно сотрудничать с Вашим Превосходительством для углубления дружественных отношений между Японией и Узбекистаном, а также совместного решения стоящих перед нашими странами вопросов международного и регионального характера, включая урегулирование северокорейской проблемы.

Позвольте еще раз выразить свою искреннюю благодарность за Ваше поздравление и добрые пожелания», - отмечается в послании премьер-министра Японии.

(Автор: Диана Алиева)