В Туркменистане обнаружены новые перспективные нефтегазовые структуры

2017-11-06 08:00 | www.trend.az | 5

АШХАБАД / Trend/ - В Туркменистане под глубокое бурение подготовлено около трёхсот перспективных на нефть и газ структур, сказал на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2017" председатель государственной корпорации "Туркменгеология" Шахым Абдрахманов.

В Туркменистане до этого были открыты около двухсот месторождений нефти и газа. В Туркменистане основные перспективы связаны с неогеновыми, меловыми и юрскими отложениями.

В ближайшем будущем намечается изучить перспективы нефтегазоносности доюрских отложений центральных и северных районов Туркменистана, которые продуктивны в пределах территорий Казахстана и Узбекистана.

Всё активней проводится поиск и разведка глубокозалегающих высокоперспективных отложений плиоценового и миоценового комплексов еще неизученных бурением площадей юго-западного Туркменистана. На больших глубинах, нередко приходится бурить поисково-разведочные скважины в сложно горно-геологических условиях.

Решение проблем по вскрытию и освоению глубокозалегающих продуктивных горизонтов немыслимо без повсеместного внедрения современных достижений науки и техники, тем более что новые месторождения часто приурочены к сложно построенным залежам.

"Это открывает большие возможности для вложения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными компаниями, обладающими современной техникой и новыми технологиями в этой области", - отмечает Абдрахманов.

На данный момент были успешно проведены сейсморазведочные работы методом 3D в пределах территорий юго-восточного и юго-западного Туркменистана. Проведенные работы позволили подготовить новые, глубоко залегающие, перспективные структуры, с крупными прогнозными ресурсами и запасами нефти и газа, а также разработать систему методик поисково-разведочных работ, направленных на обнаружение ранее не выявленных перспектив на нефть и газ структур.

Подобные работы успешно продолжаются и в центральных районах страны. Начаты сейсморазведочные работы 3D в Центральных Каракумах, которые позволят оценить дальнейшие перспективы нефтегазоносности юрских и меловых отложений.

В государственной корпорации "Туркменгеология" внедряются новые разработки в области сейсморазведочных работ и техники и технологии бурения глубоких скважин. На основании контракта, заключенного с компанией "Юг-Нефтегаз" (Сингапур) продолжается выполнение полевых сейсморазведочных работ методами 2D и 3D на западе Туркменистана, в пределах площадей "Готурдепе", "Барсагельмез" и "Дарджа".

"Работы выполняются как на суше, так и на мелководной части Каспийского моря. На днях компания "Юг-Нефтегаз" планирует представить предварительный отчет об итогах работы на площади "Северный Готурдепе"", - говорится в докладе.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)