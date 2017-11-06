Азербайджанские шахматисты обыграли Россию на командном чемпионате Европы по шахматам

2017-11-06 08:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На командном чемпионате Европы по шахматам в Греции в воскресенье прошли матчи восьмого тура.

Мужская сборная Азербайджана играла с командой России и победила со счетом 3:1.

В паре Александр Грищук - Шахрияр Мамедьяров победу одержал азербайджанский шахматист. На второй доске Теймур Раджабов одолел Яна Непомнящего. Аркадий Найдич проиграл Максиму Матлакову. А Рауф Мамедов победил Даниила Дубова.

После восьми туров лидирует команда Азербайджана (13 очков), далее расположились сборные России и Украины (по 12).

Заключительный, девятый тур состоится в понедельник.