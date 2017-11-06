Персональные данные азербайджанских пользователей Facebook будут локализованы

2017-11-06 08:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО Azintelecom ведет работы над созданием резервного центра обработки данных, что в перспективе позволит локализовать персональные данные пользователей Facebook на территории страны, сказали Trend в ООО.

По словам собеседника агентства, географическое резервирование данных, позволит вдвойне обезопасить персональные данные пользователей.

Согласно данным Internet World Stats за 2016 год, в Азербайджане начитывается порядка 1,8 миллиона пользователей социальной сети Facebook. Уровень проникновения Facebook среди интернет-пользователей в Азербайджане составляет 18,2 процента.

Компания Delta Telecom также рассматривает установку CDN серверов Facebook в своем DATA-центре. Как сказали ранее в компании, процесс инсталляции серверов может быть ускорен, если потребление интернет трафика в Азербайджане значительно увеличится.

Facebook ранее подтвердила, что DATA-центр Delta Telecom является идеальным местом для размещения CDN-серверов, и он способен усилить доставку контента социальной сети в соседние страны - Грузию и Иран, Ирак, Афганистан и др.

Преимущество установки CDN-сервера Facebook в Азербайджане заключается в том, что пользователи социальной сети в стране и других государствах региона получат быстрый и качественный доступ к контенту Facebook.

В настоящее время в DATA-центре компании установлены серверные платформы Google, которые обеспечивают качественный доступ азербайджанских пользователей к сервисам Google, так как результаты обрабатываются с большей скоростью.

Серверы имеют пропускную способность в 10 гигабит, что полностью позволит покрыть потребности внутреннего сегмента AzNET, если потребление интернет-трафика увеличится в разы.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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