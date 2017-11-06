Necdet Ünüvar: Sağlık turizmi gelirimizi artırmak için en kaliteli hizmeti, en ekonomik ve en kolay yoldan sunmalıyız

2017-11-06 08:48 | www.trend.az | 1

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şu anda 1 milyar dolar civarında olan Türkiye’nin sağlık turizmi gelirini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD) tarafından organize edilen Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştayı’nda konuşan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konunun taraflarını bir araya getiren bu toplantının, tam yerinde ve zamanında yapılmış bir organizasyon olduğunu ifade etti. Ünüvar, burada ele alınacak konuların, sağlık turizmine çok olumlu yansımaları olacağının altını çizdi.

Türkiye’nin son 15 yıldır sağlıkta çok önemli devrimler yaptığını, hem hizmet sunumunda hem de sağlık hizmetinin ekonomik olarak vatandaşa ulaştırılmasında çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Ünüvar, “Hem sağlığın direkt kendisi hem de yardımcı diğer enstrümanlarla ilişkili baktığınızda vatandaşların sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyetinin çok arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ YÜZDE 75”

Dünyada sağlık hizmetlerinin gidişini değerlendirmek için üç önemli kriter bulunduğuna dikkati çeken Ünüvar, “Bunlardan bir tanesi temel sağlık göstergeleri. Yanı anne-bebek ölüm oranları bunların en başında geliyor. Baktığınızda bebek ölüm oranının 2003 yılı başında binde 31 civarında olduğunu ama bugün binde 7,8 oranına indiğini biliyoruz. Anne ölüm oranına baktığınızda yüz binde 64’ten yüz binde 15,5’e indiğini görüyoruz. Ki benim müsteşarlığım dönemimde bizim bir öngörümüz vardı. Bebek ölüm oranını binde 10’un, anne ölüm oranını da yüz binde 25’in altına indirmek için koyduğumuz hedef 2015’ti. Ama biz bu hedeflere 2015’ten 7-8 yıl önce erişebildik. Bir başka kriter ise yıkıcı sağlık harcamaları. Geçmişte her 100 liranın 31 lirası harcanırken, bugün her 100 liranın 18-19 lirasının sağlık harcamalarına gittiğini biliyoruz. Bir diğeri de vatandaş memnuniyeti. Vatandaş memnuniyetinin de yüzde 39’den yüzde 75’lere çıktığını görüyoruz” dedi.

“HEDEF HEP DAHA YUKARI”

“Bu hedeflere ulaşmak yetmez” diyen AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:

“Bize bu hedefleri koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hep daha yukarıları hedef göstermiştir. Bizler şu anda yoğun bir şekilde bir yandan hastanelerimizin fiziki ve fonksiyonel kapasitesini artırmak için gayret sarf ediyoruz, şehir hastaneleri yapıyoruz. Öte yandan özel sektöre hizmet sunma açısından bir takım kolaylıklar sağlıyoruz. Bütün bunları şunun için yapıyoruz. Birincisi kendi vatandaşımız hizmeti en kaliteli, en ekonomik ve en kolay yoldan alabilsin diye. İkincisi Türkiye küresel ölçekte büyük ve güçlü bir ülke olacaksa -ki oluyor- daha fazla sağlık turisti çeksin diye.”

“İNGİLTERE’DEN HASTA GELİYOR”

Dünyada sağlık hizmeti alan insanların hep bir arayış içerisinde olduğunu belirten Ünüvar, “İnsanlar istiyorlar ki uzun bekleme süreleri olmasın. Fiyat ekonomik olsun. Ve sağlıkta sunulan tıbbi hizmetin kalitesi hep üst düzeyde olsun. İşte bu üç kriteri en optimum sağlayan ülkelere doğru çok ciddi bir sağlık turisti, daha doğrusu sağlığını kazanmak amaçlı turistik seyahat yapan dünya vatandaşları olduğunu görüyoruz. O yüzdendir ki artık artroskopik cerrahi için İngiltere’den bize hastalar geliyor. Çünkü İngiltere’de herhangi bir artroskopik müdahale için yaklaşık bir yıllık bekleme süresi var. Maliyet nedir? Türkiye’nin üç katı. Bunun yanında göz, diş ve kardiyovasküler cerrahi için çok fazla gelen var. Bizim bütün bunların kapsamını artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“ADANA’DA KÖKLÜ BİR SAĞLIK GELENEĞİ VAR”

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, tarih boyunca 9 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış Adana’da çok köklü bir sağlık geleneği bulunduğunun da altını çizerek, şunları kaydetti:

“Dünyada ilk organ naklinin Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapıldığını biliyoruz. Bir kol nakli yapılmış. Her ne kadar o yapılan nakil başarılı olamasa da ilk organ nakli teşebbüsünün yapıldığı yer Adana. Yine Misis, sağlık açısından çok önemli bir figür olan Lokman Hekim’in yaşadığının düşünüldüğü yer. Bunların yanında Adana’da belki de dünyanın en gözde sağlık tesislerinden birisi olan Adana Şehir Hastanesini yaptık. 1550 yataklı. Ayrıca, Adana’nın güçlü bir özel sektörü de var. Dolayısıyla Adana’nın sağlık turizmi açısından tarihsel bir önemi var. O yüzden bu toplantının burada yapılmasının da çok manidar olduğunu ve bundan çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.”

“DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Sağlık turizmi için detayların çok iyi hesaplanması gerektiğine işaret eden Ünüvar, “Sonuçta bizim hizmet sunduğumuz alan hizmet alan kişinin memnuniyetinin üst düzeyde olmasını öngörüyorsa ona uygun davranışlara girmemiz gerekiyor. Dünyanın gittiği nokta şu. En ekonomik, en kaliteli sağlık hizmeti ama en ekonomik, en kolay yoldan, sosyal donatıları da içine alan bir sağlık hizmeti olacak. Gidecek çok yolumuz var. Şu anda 1 milyar dolar civarında bir sağlık turizmi gelirimiz var. Ama hedefimiz çok daha yukarısı, 20 milyar dolarlık bir sağlık turizmi geliri hedefliyoruz. Dünyada sağlık turizmi için harcanan para 100 milyar doların üzerinde. Belki insanların imkânları, ihtiyaçları ve beklenen yaşam süresi arttıkça daha çok sağlık hizmeti ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bizim her detayı konuşmamız, problemlerimizi çözmemiz lazım” dedi.