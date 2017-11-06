Ünüvar: En büyük Babayiğit Recep Tayyip Erdoğan

2017-11-06 08:50 | www.trend.az | 1

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kendi silahını, kendi teknolojisini üreten Türkiye’nin kararlarını hiçbir ülkenin kanaatine ihtiyaç duymadan aldığını belirterek, “Asıl özgürlük budur. Asıl özgürlük, dışarıya bağımlı olmamaktır” dedi.

Ünüvar, AK Parti Karaisalı İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, siyasetçilerin bugünden olduğu gibi gelecekten de sorumlu olduğunu ifade etti.

AK Parti olarak her zaman toplumun mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını kaydeden Ünüvar, “Bizler, ülkemizi güvenli, güçlü ve kalkınmış bir ülke haline getirmek gibi bir sorumluluğa sahibiz. Hamdolsun iktidarımız 2002’den bu yana hep bu doğrultuda çalışıyor” diye konuştu.

2002 yılı öncesi ile mukayese edildiğinde Türkiye’nin daha güçlü, daha üretken, daha kalkınmış bir ülke olduğunun altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:

“Hamdolsun bugün kendi kararlarını kendi veren bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu aslında sadece yaşayan bilir. Ve hamdolsun ülkemizde yaşayan insanlar, başka bir ülkede yaşamayı da arzu etmiyorlar. Bir başka ülkede eğitim hizmeti, sağlık hizmeti almak arzusu taşımıyorlar. Bu aslında ülkemizin kendi kararlarını kendisinin verdiği bir ülke olmasının da sonucudur. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız, ilk siyasete girdiği yıllardan itibaren hep halkı ile beraber hareket eden ve hep halkını mutlu etmek isteyen bir lider oldu. Çok şükür ki bizler böyle bir liderin yanında siyaset yapıyoruz.”

“DÜNYADA SİHA’LARI ÜRETEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ”

Bugün Türkiye’nin ülke savunmasında kullandığı silah ve teçhizatın yüzde 50’sini kendisinin ürettiğini vurgulayan Ünüvar, “AK Parti öncesi bu oran yüzde 20’nin altındaydı. Bugün insansız hava araçları üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) üretiyoruz. ‘SİHA’ deyip geçmeyin. Hani bazı terörist dostu milletvekillerinin feveran ettiği SİHA’ları dünyada üreten 4 ülke var. Bunların bir tanesi de Türkiye. O SİHA’ları üretmesek, geçmişte yaşadığımız gibi ‘istihbarat gelecek mi’ diye başkalarından bilgi beklemek durumunda kalacaktık. Hamdolsun artık o bilgileri kendimiz alıyoruz ve kararlarımızı kendimiz veriyoruz. O verdiğimiz kararlarla sınırlarımızı, hudutlarımızı korumaya, kollamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“YÖNÜMÜZÜ HEP HAKK’A VE HALKA DÖNDÜK”

Türkiye’nin sınır ötesinde de gerçekleştirdiği operasyonlarla tehditleri susturduğunu aktaran Ünüvar, “Bakın El Bab’a. Fırat Kalkanı Operasyonu’na. Bunların her birinin kararını kim verdi? Türkiye Cumhuriyeti’nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusu verdi. Adımı kim attı? Biz attık. Kimden emir aldık? Hiç kimseden. Biz çünkü yönümüzü Hakk’a ve halka dönmüş durumdayız. Hakk’ın ve halkın dediği olur. Onun dışında hiç kimsenin kararına, kanaatine de başvurmayız. Onun için, 15 yıldır yönümüzü Hakk’a ve halka döndüğümüz için halk da hep bizim yanımızda oldu” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK BABAYİĞİT RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, savunma sanayisindeki başarıların başka alanlarda da gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Önceki gün çok önemli bir imza atıldı Külliye’de. Biz yerli otomobili yapacak babayiğitleri arıyorduk, bulduk hamdolsun. 5 tane babayiğit, en büyük babayiğit Recep Tayyip Erdoğan ve yanında Başbakanımız Binali Yıldırım’la birlikte imzayı attı. Aslında o atılan imza, geleceğe atılan imzadır. Hani demiştik ya ‘hem bugünden hem yarından sorumluyuz’ diye. İşte o gelecekte bizim çocuklarımız çok şükür bizim ülkemizde üretilen otomobillere binecekler. İnşallah ileride bizlerin ürettiği cep telefonlarını kullanacaklar. İşte asıl özgürlük budur. Asıl özgürlük dışarıya bağımlı olmamaktır.”

“AK PARTİ EN BÜYÜK DESTEĞİ KADINLARDAN GÖRÜYOR”

AK Parti’nin en büyük desteği her zaman kadınlardan gördüğünü dile getiren Ünüvar, “AK Parti iktidarının icraatlarına baktığınızda, bu icraatların en fazla kadınların hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu görürsünüz. Bizler kadınlarımızın hep elinden tutmaya çalışıyoruz, onlar da hep elimizden tutuyor, bizim düşmememizi temin ediyor. Sizler aslında çağdaş Nene Hatunlarsınız. Nene Hatun sırtında mermi taşıdı, sizler de geleceğe güven taşıyorsunuz. Onun için kadınlar çok çok önemli. Biz bütün politikalarımızı kadınların mutluluğu ve huzuru üzerine kuruyoruz” diye konuştu.

“HAKARET ÜRETMEKTEN İŞ ÜRETMEYE FIRSAT BULAMIYORLAR”

Anamuhalefet partisi sözcüsünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösteren Ünüvar, şunları söyledi:

“Kendisini yüz yıllık parti olarak tanımlayan acemiler mangası; sağdan soldan adam devşirerek politika yapmaya çalışan ve anayasal bir kuruluş olan anamuhalefet partisinin sözcüsü, malumunuz Cumhurbaşkanımıza son derece seviyesiz, son derece çirkin, son derece ahlaksızca bir saldırıda bulundu. Bu kişi bir de ‘Bakın bizi mahkemeye vermişler, bu da benim sözlerimin ispatıdır’ diyor. Be hey gafil, senin söylediğin gibi bir diktatör olsaydı, diktatörler mahkemeye mi başvururlar? Hayır. Kendi hesaplarını kendileri görürler. O bile aslında Cumhurbaşkanımızın ne kadar demokratik teamüllere uygun olduğunu gösteriyor. Onlar hakaret üretmekten iş üretmeye fırsat bulamıyorlar. Ama halkımız onların kararını veriyor. Milletimiz hepsinin hesabını soruyor.”

“2019 İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ”

2019’da yapılacak seçimler için şimdiden çok çalışmak gerektiğinin altına çizen AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Çıta yükseldi. 1 Kasım seçiminde aldığımız oydan daha fazlasını almamız lazım. Dolayısıyla 1 Kasım’a ne kadar çalışmışsak daha fazla çalışacağız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Çünkü bizler daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü Türkiye istemeyenlerden daha fazla gayret etmemiz lazım ki 2019’daki hedeflerimize ulaşalım. Bu kapsamda, Karaisalı bizim çok önemsediğimiz bir ilçe. Belki nüfus olarak çok küçük görülebilir ama nüfuzu çok güçlü bir ilçemiz. Ve Karaisalı’da bugüne kadar hiç başımız öne eğilmedi. Bunda sizlerin çok önemli payı var. Ben Karaisalı Kadın Kolları 5. Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Kongreye; AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler, Karaisalı Kadın Kolları Başkanı Saniye Usta, Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici ile çok sayıda partili katıldı.