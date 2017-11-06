Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, около 20-ти ранены – ФОТО

2017-11-06 09:00 | www.oxu.az | 4

Жертвами стрельбы в церкви в американском штате Техас стали 26 человек, около 20 человек были госпитализированы.

Как передает Oxu.Az, 26-летний Девин Келлии вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс и открыл огонь из автоматической винтовки. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.

Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился. В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

Власти пока не установили мотивы преступления.

A.C.

