В Одессе задержали нелегального мигранта из Азербайджана

2017-11-06 09:24 | www.oxu.az | 6

Сотрудники полиции задержали мужчину, который продавал фрукты и овощи в неустановленном месте на улице в Суворовском районе Одессы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Выяснилось, что он приехал из Азербайджана и находится в Украине незаконно.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители составили протокол в отношении 31-летнего нарушителя по ст. 160 (торговля с рук в неустановленном месте) КУоАП. Дальше с нелегалом будут разбираться сотрудники Госмиграционной службы.

Н.Г.