Jeep утонувшей модели принадлежал сыну депутата

2017-11-06 09:30 | www.oxu.az | 5

На прошлой неделе в МЧС, отвечая на официальный запрос сайта criminal.az, подтвердили, что 26 июня 2017 года на яхте, с которой упала в море и погибла модель Гюнель Мирзоева, находился и сын депутата Эльмиры Ахундовой Хабиб Ахундов.

Как передает Oxu.Az, вслед за этим Э.Ахундова сделала заявление, назвав эти сведения ложью.

Сайт Criminal.az обнаружил и другой факт, подтверждающий связь покойной Гюнель Мирзоевой и Хабиба Ахундова. По информации сайта, автомобиль Jeep Wrangler с госномерами AZ 90 LL 333, который водила Г.Мирзоева, принадлежал Х.Ахундову.

А.С.

