Во Вьетнаме в результате тайфуна "Дамри" погибли 44 человека (ОБНОВЛЕНО)

2017-11-06 09:25 | www.trend.az | 5

09:25 (UTC+4) Тайфун "Дамри", обрушившийся на центральную часть Вьетнама, унес за последние трое суток жизни 44 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 тыс. жилых домов.

Свыше 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

В результате последствий тайфуна в значительной степени ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы. Власти на местах получили распоряжения принять все меры с целью скорейшего возвращения нормальных условий для жизни населения районов, подвергшихся ударам стихии.

08:50 (UTC+4) По меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

Ранее стало известно об 11 жертвах стихии. Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.

Стихия разбушевалась недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.