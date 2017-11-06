Южная Корея расширила санкционный список граждан и организаций КНДР

2017-11-06 09:31 | www.trend.az | 4

Правительство Республики Корея объявило в понедельник о внесении в санкционный список 18 граждан КНДР в рамках односторонних санкций, направленных на прекращение финансирования ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Об этом сообщил южнокорейский МИД, передает ТАСС.

Объектами санкций стали руководители и сотрудники филиалов пяти банков в таких странах как Китай, Россия и Ливия. "В их числе представитель Корейского объединенного банка развития в Москве Ли Ын Сон, представители Банка внешней торговли КНДР во Владивостоке Чу Хёк и в Ливии Ку Чжа Хён, представитель банка "Тэсон" в Китае Кан Мин", - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что все граждане КНДР, включенные в санкционный список, участвовали в операциях, направленных на финансирование ядерной программы страны. В документе подчеркивается, что эти шаги "помогут заблокировать незаконные валютные потоки в Северную Корею".

МИД также отмечает, что продолжит усилия по мирному решению северокорейской ядерной проблемы путем диалога.

По мнению южнокорейских экспертов, нынешнее решение Сеула носит скорее символический характер, поскольку все экономические отношения между двумя корейскими государствами были свернуты еще в прошлом году.

В марте 2016 года в ответ на проведенное КНДР четвертое ядерное испытание южнокорейское правительство внесло в санкционный список 40 граждан и 30 организаций КНДР. После пятого ядерного испытания в список были добавлены 36 частных и 35 юридических лиц.