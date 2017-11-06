В Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения

2017-11-06 09:40 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане ежегодно 6 ноября отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения.

6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач, и с этого дня эта дата отмечается как профессиональный праздник работников радио.

После появления Азербайджанского телевидения эта дата также стала отмечаться как день возникновения телерадио.

Бакинская телестудия впервые вышла в эфир 14 февраля 1956 года. В первый день эфира на экране появилась Наджиба Меликова со словами «Показывает Баку!». В тот день на экранах был показан фильм «Бахтияр».

В настоящее время в Азербайджане действуют 10 общереспубликанских, 13 региональных, 17 кабельных, 15-интернет-каналов, 13 общереспубликанских и 3 региональных радио. На территории страны началось внедрение цифрового вещания.

Oxu.Az поздравляет работников радио и телевидения с праздником и желает им успехов!

А.М.

