В Киргизии в ДТП на магистрали погибли десять человек

2017-11-06 09:35 | www.trend.az | 5

Еще двое человек скончались от травм, полученных при столкноввении двух машин в городе Таш-Кумыре. Ранее сообщалось, что сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек, передает 24.kg.

По данным МЧС, авария произошла на 457-м километре автодороги Бишкек — Ош. 6 ноября примерно в 00.05 столкнулись автомашины Honda Stepwgn и газовоз «МАН». Восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли на месте.

Еще двух человек госпитализировали в городскую больницу Таш-Кумыра. Врачам не удалось их спасти. Отмечается, что травмы, полученные в ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.