Американские флаги будут приспущены до 9 ноября в дань памяти жертвам стрельбы в техасской церкви

2017-11-06 09:39 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги до 9 ноября, чтобы отдать дань памяти жертвам стрельбы в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс (США), передает агентство Интерфакс.

В обращении Трампа, распространенном Белым домом, говорится, что флаги США будут приспущены "до заката 9 ноября" на государственных зданиях и всех территориях страны, а также на всех американских диппредставительствах за рубежом "в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия, совершенного 5 ноября 2017 года".

В результате стрельбы в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, около 20 пострадали. Это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, заявил губернатор Техаса.