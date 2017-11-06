Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»

2017-11-06 09:47 | www.oxu.az | 5

Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает SHAFAQ News.

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.

Н.О.