Уточнена стоимость газопровода TANAP

2017-11-06 09:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Cтоимость Трансанатолийского трубопровода (TANAP) составляет 7,9 миллиарда долларов, сказал генеральный директор TANAP Салтук Дузйол, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, cтроительство TANAP завершилось на 93 процента.

"Стоимость проекта составляет 7,9 миллиарда долларов. В целом, в рамках его строительства были сэкономлены 3,8 миллиарда долларов", - сказал Дузйол.

До сих пор в рамках строительства TANAP были подписаны кредитные соглашения на сумму 3,65 миллиарда долларов, отметил он.

"В начале 2018 года начнется процесс тестирования газопровода TANAP на турецко-грузинской границе", - сказал Дузйол

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства ТАР газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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