Во Вьетнаме стартует неделя лидеров АТЭС

2017-11-06 09:43 | www.trend.az | 5

Главное мероприятие года председательства Вьетнама в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - Неделя лидеров экономик АТЭС под девизом "Создание новой движущей силы, объединение в стремлении к общему будущему" начинается в понедельник во Вьетнаме в приморском городе Дананге, передает ТАСС.

В дни Недели лидеров тут состоятся заключительное совещание старших должностных лиц АТЭС, совместное совещание министров иностранных дел и торговли, а также вьетнамский бизнес-форум.

Кульминацией станет запланированный на 10-11 ноября 25-й юбилейный саммит глав государств и правительств 21 страны, входящей в АТЭС, который пройдет под председательством президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

Ожидания Вьетнама

АТЭС-2017 - второй в истории саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проводит Вьетнам. В 2006 году страна уже выступала организатором встречи лидеров экономик АТЭС, которая проходила в Ханое. Свое нынешнее председательство в форуме Вьетнам рассматривает в качестве благоприятной возможности для содействия продвижению торговли и инвестиций как в глобальном масштабе, так и в собственных отношениях с зарубежными партнерами.

В рамках года АТЭС-2017 в различных городах по всему Вьетнаму прошли порядка 200 конференций и форумов. Помимо традиционных событий повестки форума, включающих заседание Делового консультативного совета АТЭС, саммита "капитанов бизнеса" - руководителей крупнейших компаний стран региона, Вьетнам внес в повестку АТЭС-2017 встречи нового формата, в первую очередь - конференцию Doing Business in Viet Nam с участием Всемирного банка. Основная идея этой конференции - показать иностранным партнерам, что Вьетнам придерживается курса на продолжение обновления страны и активную международную интеграцию вне зависимости от дальнейшей судьбы Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, разговор о будущем которого будет продолжен в кулуарах лидерской недели АТЭС.

В любом случае, страны Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему остаются ведущими торгово-экономическими партнерами Вьетнама. Актуальными темами обсуждений на встречах и совещаниях АТЭСовской недели 2017 года станут инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, развитие людских ресурсов, меры по сокращению разрыва в уровне развития между странами мира, развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, сохранение и развитие источников пресной воды. Все эти вопросы привлекают внимание не только Вьетнама и его партнеров по АТЭС, но и всех участников сегодняшнего международного сообщества.

Повестка саммита

Имея за плечами опыт успешного проведения мероприятий форума в 2006 году, результатом которого стало принятие "Ханойского плана действий", направленного на достижение "Богорских целей", в этом году Вьетнам также рассчитывает внести своим председательством конструктивный вклад в повышение позиций АТЭС в мире в новой обстановке. По словам главы вьетнамского Национального комитета АТЭС-2017, вице-премьера и министра иностранных дел СРВ Фам Бинь Миня, тема вьетнамского председательства - "Создание новой движущей силы, объединение в стремлении к общему будущему" - имеет важное значение, поскольку она отражает общую заинтересованность стран АТЭС в создании нового стимула для активизации интеграции и экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В качестве страны-организатора нынешнего саммита Вьетнам выдвинул четыре приоритетных направления взаимодействия в рамках форума, которые легли в основу повестки АТЭС-2017. Во-первых, это активизация устойчивого, всеобъемлющего и инновационного экономического роста; во- вторых, развитие ключевой роли АТЭС в дальнейшем углублении и расширении региональной экономической интеграции; в-третьих, повышение конкурентоспособности и креативности сверхмалого, малого и среднего бизнеса в цифровую эпоху; в- четвертых, усиление продовольственной безопасности, устойчивое развитие сельского хозяйства и адаптация к изменению климата.

Как ожидается, лидеры экономик региона обменяются мнениями и обсудят меры по дальнейшему поддержанию импульса сотрудничества и укрепления связей в рамках форума, что будет способствовать утверждению статуса АТЭС как действенного объединения, приносящего практические выгоды людям и бизнесу, а также способного решать проблемы не только регионального, но и глобального характера.

На долю стран - участниц АТЭС приходится около 59% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли. В группировку входят три крупнейшие экономики мира - США, Китай и Япония. При этом, многостороннее сотрудничество в рамках АТЭС имеет большое значение для каждой из стран ее членов. Вьетнаму участие в АТЭС несет прямую выгоды, поскольку в состав этой организации входят почти все его стратегические и ведущие торговые партнеры, на долю которых приходится около 80% прямых иностранных инвестиций и 79% от внешнеторгового оборота страны.

Количество туристов, приезжающих из стран АТЭС во Вьетнам, составляет 70% от общего числа зарубежных туристов, посещающих страну. Кроме того, присоединение Вьетнама к АТЭС два десятилетия тому назад позволило запустить процесс проникновения вьетнамских товаров на крупнейшие рынки мира за счет предусмотренной либерализации торговых и инвестиционных отношений в рамках группировки.