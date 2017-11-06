Режим прекращения огня был нарушен 127 раз

2017-11-06 10:02 | www.apa.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.

Как сообщает АПА с ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.