Саудовская Аравия предупредила Иран о возможности начала войны

2017-11-06 10:02 | www.oxu.az | 5

Саудовская Аравия обвинила Иран в попытке нанести удар по международному аэропорту в Эр-Рияде, предупредив, что может рассматривать это как акт войны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на заявление властей страны, опубликованном официальным Saudi Press Agency, исследования обломков снаряда «подтвердили роль иранского режима в производстве этих ракет и перевозке их повстанцам-хуситам в Йемен с целью атаки королевства, его народа и жизненных интересов», передает «Дождь».

Саудовская Аравия назвала это «грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН». «Роль Ирана и его прямой контроль над посредниками-хуситами — это явный акт агрессии, который нацелен на соседние страны», - говорится в сообщении.

Командование коалиции может также счесть его «актом войны против королевства Саудовская Аравия», что даст стране «легитимное право» защищать свою территорию в соответствии с правилами ООН, отмечается в сообщении.

Четвертого ноября сообщалось, что над аэропортом Эр-Рияда комплексом ЗРК Patriot была сбита ракета «Буркан-2», направленная с территории Йемена. Никакого ущерба она не нанесла. Йеменское движение «Ансар Аллах» при этом отчиталось об успешном пуске. По словам официального представителя движения Мохаммада Ас-Саляма, он показал, что «столицы врагов не защищены» от йеменских ракет. Эр-Рияд в ответ нанес серию воздушных ударов по удерживаемой хуситами столице Йемена, Сане.

Президент США Дональд Трамп в субботу в телефонном разговоре с саудовским королем Салманов выразил готовность поддержать продажу американского оружия Эр-Рияду для обеспечения безопасности. Саудовская Аравия возглавляет коалицию стран, ведущих в Йемене борьбу после повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном и свергнувших в 2015 году свергли правительство страны.

Н.О.