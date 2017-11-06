Российский "Газпром" и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

2017-11-06 12:29 | www.trend.az | 5

Председатель организации по промышленному развитию и реконструкции (IDRO) Мансур Моазами и заместитель председателя российской компании «Газпром» Виталий Маркелов в воскресенье подписали меморандум о взаимопонимании, передает ИРНА.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана заявил на этой церемонии, что меморандум о взаимопонимании является возможностью для развития сотрудничества обеих сторон в сферах нефти, газа и энергетики.

Моазами указал на 50-летний опыт работы IDRO в сфере промышленности, а также нефти и газа, и выразил готовность этой организации к полному сотрудничеству с российской компанией «Газпром».

Он сказал, что меморандум способствует «Газпрому» использовать промышленные возможности в Иране.

Иранский чиновник также сослался на отношения двух стран в областях железнодорожной и авиационной промышленности, подчеркнув, что у нас были хорошие успехи на сфере железнодорожной промышленности и изучаем возможности также в авиационной секторе.

Маркелов, в свою очередь, указал на различные сферы деятельности российской компании, заявив, что компания активно работает в 26 странах мира и оптимистично смотрит на перспективы своей работы в Иране.

Министр энергетики России Александр Новак раньше сказал, что компания «Газпром» намерена добывать природный газ в Иране, а затем, строя трубопровод на 1200 километров, передает газ в Индию.

Он добавил, что этот проект будет выполнен к 2018 году.

Напомним, 1 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Иран, чтобы принять участие в саммите глав трёх стран России, Ирана и Азербайджана. Путин в столице Ирана провёл встречу с президентом, Верховным Лидером Ирана и главой государства Азербайджанской Республики.