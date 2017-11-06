США и Турция обсудят региональные вопросы

2017-11-06 12:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - США и Турция обсудят региональные вопросы во время визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в США. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Йыдырыма состоится 7 ноября.

Ожидается также, что будут обсуждены кризис, возникший в отношениях двух стран, вопрос экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

Ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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