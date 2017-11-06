Бразильский футболист умер в 25 лет

2017-11-06 10:05 | www.oxu.az | 5

Бывший футболист молдавского «Шерифа» и английского «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

По данным британских СМИ, защитник умер в Бразилии, а причиной смерти стал сердечный приступ.

Тейшейра подписал контракт с «Шерифом» в феврале 2017 года и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Молдавии. Летом он вернулся в Бразилию, но, как отмечается в заявлении молдавского клуба, с игроком была договоренность о возвращении в команду.

На счету Тейшейры два матча в Английской премьер-лиге за «Сток Сити». Также он выступал за словацкие клубы «Кошице», «Слован» и «Дукла», английский «Флитвуд Таун». В его активе девять матчей за юношескую сборную Бразилии и шесть за молодежную сборную Словакии.

А.М.

