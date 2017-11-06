Королева Великобритании вложила 13 миллионов долларов в офшоры

2017-11-06 10:10 | www.oxu.az | 5

Британскую королеву Елизавету II заподозрили в выводе 13 миллионов долларов в офшоры.

Как передает Oxu.Az, такие данные публикует BBC со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских исследований. Согласно документу, средства отправлялись в фонды на Каймановых и Бермудских островах.

В скандальной публикации фигурируют и другие политики, передает телеканал "Россия 24".

Всего авторы расследования обнаружили связи 120 известных персон с офшорами. Среди них — премьер-министр Канады Джастин Трюдо, члены администрации президента США Дональда Трампа, а также топ-менеджеры компаний Uber, Apple и Nike.

Н.О.