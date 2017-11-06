Основному закону Республики Таджикистан исполняется 23 года

2017-11-06 12:59 | www.trend.az | 5

Основному закону Республики Таджикистан сегодня,6 ноября, исполнится 23 года, передает НИАТ «Ховар».

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая на XXI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, подчеркнул, что «6 ноября 1994 года в истории Республики Таджикистан открывает величественную страницу. Таджикский народ за более чем тысячелетнюю историю своей государственности впервые принял Конституцию независимого государства путем всенародного референдума. Активное участие всех граждан республики в этом важном политическом событии является важным достижением и победой демократии в Таджикистане».

«В преддверии Дня Конституции, который ежегодно отмечается в стране 6 ноября, очень важно оценить её роль в жизни общества, политических, социальных и культурных процессах. Нельзя забывать, что главный закон страны был принят в очень важный для нас исторический период. Мы, таджикистанцы независимого государства, с уверенностью можем сказать, что сегодня имеем все государственные атрибуты, которыми стоит гордиться. С одной стороны, это приятный факт, а с другой стороны, это обязывает каждого гражданина Таджикистана, где бы он не находился, выполнять все нормы и обязательства, заложенные в основополагающем документе – Конституции Республики Таджикистан. Если говорить об истоках развития конституционализма, то он берёт своё начало ещё со времён советского периода. Тогда за время существования Таджикской ССР были приняты 4 Конституции: в 1929, 1931, 1937 и 1978 годах. Этот процесс обновления Конституции говорил о том, что Таджикистан уверенно переходил на следующие этапы развития», — сказал в беседе с корреспондентом НИАТ «Ховар» заместитель Директора института истории, археологии, этнографии Академии наук Республики Таджикистан, к.и.н. Абдулло Гафуров.

«И то, что 6 ноября 1994 года, после обретения независимости, путём Всенародного референдума была принята Конституция Республики Таджикистан, это ещё раз доказывает, что она является важным фактором объединения, защиты мира и стабильности, спокойствия и гражданского согласия в обществе. Данный судьбоносный документ определил путь развития таджикского государства на многие годы вперёд и открыл широкие просторы для стабильного формирования различных векторов нашего общества», — подчеркнул историк.

В этом году Таджикистан будет отмечать 23-ю годовщину принятия Конституции. За эти годы путём всенародного референдума 3 раза в Конституцию были внесены изменения и дополнения: 26 сентября 1999 года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года. Этот судьбоносный документ сыграл огромную роль в становлении и развитии демократичного, светского и правового государства. «И я думаю, что наша Конституция — великое достижение независимого государства», — добавил А. Гафуров.

В заключение собеседник особо подчеркнул, что не зря международные эксперты в области права называют нашу Конституцию одной из самых передовых и демократичных в мире.

«И мы не сомневаемся в этом, так как с момента принятия этого важного документа и до настоящего времени ни один гражданин Таджикистана, во всяком случае, я не слышал об этом, не жаловался на ограничения его свободы, за исключением случаев, предусмотренных законом Республики Таджикистан. Это говорит о том, что наша Конституция отвечает всем международным стандартам и принципам демократии, такой, какой мы её понимаем сегодня», — сказал А. Гафуров.