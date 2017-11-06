В пригороде Бишкека застрелили брата экс-генпрокурора Кыргызстана

2017-11-06 11:10 | www.apa.az | 5

Брат экс-генпрокурора Кыргызстана, депутата парламента от оппозиции Аиды Саляновой застрелен в своем доме в пригороде Бишкека.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По данным МВД, преступление было совершено около часа ночи в понедельник в селе Кок-Джар в пригороде Бишкека.

«В ночь на 6 ноября примерно в 01.30 несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом Улана Салянова. Они произвели два выстрела из огнестрельного оружия в 42-летнего Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба.

Позднее младший брат экс-генпрокурора от полученных ран скончался в больнице. В МВД отметили, что «в момент совершения преступления в доме находились хозяин дома, его супруга и сын 2000 года рождения».

«По полученным данным, преступники предположительно скрылись на минивэне белого цвета. Органами внутренних дел по городу Бишкеку и Чуйской области введен план «Перехват», ведется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к тяжкому преступлению».

В МВД отметили, что не рассматривают версии «политического характера» в данном убийстве. В настоящее время правоохранительными органами Кыргызстана создана следственно-оперативная группа, расследование проводит Следственная служба МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Экс-генпрокурор Аида Салянова после отставки была избрана в парламент страны от оппозиционной партии «Ата-Мекен», она неоднократно подвергала критике действующую власть.