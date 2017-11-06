Головной офис SOCAR обошелся в 414 млн. долларов

2017-11-06 11:11 | www.apa.az | 4

Строительство нового административного здания SOCAR (SOCAR Tower) обошлось в 414 млн. 237,659 тыс. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на компанию-подрядчик проекта Tekfen, на 15 сентября 2017 года завершено 99,2% работ по SOCAR Tower. Tekfen заявляет, что в данный момент остались работы на 3 млн. 286,310 тыс. манатов.

SOCAR Tower построено на основе концепции «Ветер-Пламя» корейской компании Heerim Architects&Planners Co. Ltd. Строительные работы начались в 2010 году.