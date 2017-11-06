Баку примет седьмой министериал в рамках «Стамбульского процесса» (версия 2)

2017-11-06 13:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 30 ноября по 1 декабря в Баку пройдет седьмой министериал в рамках «Стамбульского процесса» - «Сердце Азии», сообщили Trend в понедельник в МИД Азербайджана.

Согласно информации, в министериале будут участвовать представители стран и международных организаций, поддерживающих «Стамбульский процесс».

Намерение Азербайджана провести в Баку министериал было поддержано на состоявшейся 4 декабря в Амритсаре (Индия) шестой министерской конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

В период сопредседательства Азербайджана в «Стамбульском процессе» - «Сердце Азии» в Баку 17 марта 2017 года состоялась встреча официальных лиц высокого уровня.

«Стамбульский процесс» - «Сердце Азии» - важная региональная платформа для политического диалога и тесного регионального сотрудничества с целью пропаганды стабильности, мира и процветания в регионе «Сердце Азии» и расширения связей Афганистана со всем регионом.

В настоящее время относящиеся к региону "Сердце Азии" 14 стран и международных организаций - Азербайджан, Афганистан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, ОАЭ и ООН являются полноправными участниками этого процесса. Процесс поддерживается также другими многочисленными государствами и международными организациями.

Азербайджан присоединился к «Стамбульскому процессу» в 2012 году.

Азербайджан сотрудничает с Афганистаном для обеспечения региональной интеграции его экономики и развития торговых связей этой страны с соседями. Азербайджан совместно с Туркменистаном продолжает деятельность с Афганистаном и другими странами-партнерами по укреплению мер доверия в рамках региональной инфраструктуры "Стамбульского процесса".

Очередное заседание региональной технической группы пройдет 27 ноября в Баку.

Азербайджан предлагает качественно новые возможности для развития трансрегиональной инфраструктуры, которые включают в себя начавшую функционировать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт, логистические центры на Каспийском побережье, сеть железных дорог, объединяющих Азербайджан с Ираном, проекты в направлении Север-Юг и Восток-Запад. Эти проекты упростят выход Афганистана на мировые рынки.

В рамках "Стамбульского процесса" Азербайджан совместно с Афганистаном выступает партнером России в борьбе против наркотиков, представляющих серьезную угрозу для региона.

На двусторонней основе Азербайджан делится опытом с Афганистаном, помогает в проведении учений в сфере эффективного управления, обороны, очистки территорий от мин.

(Текст: Кямаля Сеидова)